Sase palestinieni au fost ucisi in ciocnirile cu fortele de securitate israeliene in Cisiordania, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii palestinian, citat de DPA. Doua persoane au murit dupa ce au fost impuscate de soldati israelieni in stomac, respectiv in piept, potrivit ministerului. Foto: (c) ABED AL HASHLAMOUN / EPA Celelalte patru au murit in confruntari cu soldatii in diferite locuri din Cisiordania. Mai multi palestinieni au fost raniti de gloante si proiectile de cauciuc, au declarat autoritatile palestiniene, fara a furniza mai multe detalii. Foto: (c) Raneen Sawafta / REUTERS Armata…