- Doi palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in timpul protestelor si ciocnirilor care au avut loc de-a lungul frontierei cu Israelul, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat…

- Avioane militare israeliene au atacat, miercuri seara, pozitii ale miscarii fundamentaliste Hamas, in teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca reactie la o serie de atacuri cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com.Bombardamente au fost semnalate in nordul si in sudul Fasiei Gaza. De asemenea,…

- Doi palestinieni au fost ucisi marti de tiruri israeliene in Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Potrivit AFP, doi membri ai Brigazilor Ezzedine al-Qassam, bratul armat al miscarii islamiste palestiniene Hamas, au fost ucisi marti intr-un…

- Doi palestinieni au fost ucisi si 184 raniti, vineri, in urma ciocnirilor dintre protestatari palestinieni si soldati israelieni in apropiere de granita intre estul Fasiei Gaza si Israel, au precizat medici din Gaza citati de dpa. Ashraf al-Qedra, un purtator de cuvant al ministerului Sanatatii din…

- Doi palestinieni, dintre care unul adolescent, au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in cursul ciocnirilor de langa frontiera ce separa Israelul de Fasia Gaza, a anuntat ministerul local al Sanatatii citat de AFP. Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan…

- Trei palestinieni au fost ucisi duminica intr-un raid al armatei israeliene asupra unui post de observare al Jihadului islamic din sudul Fasiei Gaza, a anuntat Ministerul sanatatii din enclava, potrivit AFP. Gruparea radicala a afirmat la randul sau intr-un comunicat ca cei trei ucisi…

- Armata israeliana a confirmat bombardamentul, precizand ca a actiunea militara a fost efectuata ca reactie la plasarea unui dispozitiv exploziv in apropierea gardului de la frontiera intre Israel si Fasia Gaza. Dispozitivul a explodat in cursul dezamorsarii, fara sa se inregistreze victime. In…

- In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile ONG-urilor israeliene si palestiniene care cerusera la sfarsitul lui aprilie incetarea tirurilor mortale ale armatei impotriva palestinienilor in Fasia Gaza.Presedinta Curtii, Esther…