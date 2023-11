Palestinieni împușcați în SUA: Se plimbau… Trei tineri palestinieni au fost raniti prin impuscare sambata seara de un barbat in statul american Vermont, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul nu a fost inca identificat, transmite AFP. In varsta de 20 de ani, cei trei se plimbau „cand s-au trezit in fata unui barbat alb inarmat cu un pistol” care „fara sa le vorbeasca, a tras cel putin patru gloante inainte de a fugi”, a declarat politia din Burlington intr-un comunicat de presa remis AFP. Doua din victime se afla intr-o „stare stabila”, in timp ce a treia „sufera de pe urma unor leziuni mai grave”, se precizeaza in comunicat.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Americanii sarbatoresc joi Ziua Recunostintei (Thanksgiving) cu masuri de securitate sporite si cu tensiuni la cote inalte din cauza conflictului dintre Israel si Hamas in Fasia Gaza, care au potentialul de a umbri o sarbatoare ce este in mod normal plina de bucurie, informeaza Reuters.Razboiul din…

- Casa Alba a declarat sambata ca lucreaza in continuare din greu pentru a se ajunge la un acord intre Israel si Hamas in vederea eliberarii ostaticilor si pentru a marca o pauza in lupte, informeaza AFP. „Nu am ajuns inca la un acord, dar continuam sa muncim din greu” in aceasta directie, a scris pe…

- Președintele SUA, Joe Biden, avertizeaza Teheranul sa nu atace trupele americane din Orientul Mijlociu, a anunțat Casa Alba, in contextul in care joi, o serie de atacuri au vizat forțele americane din regiune, potrivit Reuters. De altfel, inca de miercuri l-a avertizat pe liderul suprem al Iranului…

- Un discurs istoric, fara indoiala. Poate cel mai bun al lui Biden din toata cariera. Sau poate chiar cel mai puternic de la al doilea razboi mondial incoace, a scris pe Facebook Armand Goșu, despre mesajul pe care liderul de la Casa Alba l-a adresat națiunii joi seara. Presedintele american a avertizat…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut referire miercuri la atacurile Hamas din Israel și invers, aratand ce este nejustificat. „Sunt pe deplin constient de nemultumirile profunde ale poporului palestinian dupa 56 de ani de ocupatie”, a subliniat Guterres in timpul unui discurs la Beijing.…

- Casa Alba a anuntat ca presedintele american Joe Biden isi amana calatoria planificata pentru miercuri in Iordania, transmite AFP. De asemenea, presedintele Statelor Unite transmite „profunde condoleante” victimelor „exploziei spitalului” din Gaza, conform sursei citate. Acest anunt survine dupa ce…

- Prețul petrolului a crescut cu peste 2% luni (9 octombrie), pe fondul confruntarilor militare dintre Israel și gruparea islamista Hamas, care au starnit temeri privind o extindere a conflictului in Orientul Mijlociu. Piețele au fost zguduite de confruntarile militare dintre Israel și gruparea islamista…

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP. „Urmaresc cu ingrijorare si durere ceea ce se intampla in Israel”,…