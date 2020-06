Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe iordanian, Ayman Safadi, a sosit joi la Ramallah, unde se afla sediul Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) pentru a se intalni cu presedintele palestinian Mahmoud Abbas in contextul apropierii datei la care ar urma sa fie aplicat planul de anexare a unor zone din Cisiordania…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a ajuns inca la un consens cu Statele Unite si principalul sau partener de coalitie in legatura cu promisiunea de a anexa parti din Cisiordania, a declarat joi un ministru al cabinetului israelian, citat de Reuters. Remarcile lui Tzipi Hotovely, "ministrul…

- Mii de israelieni au demonstrat sâmbata împotriva planului premierului Benjamin Netanyahu de a extinde suveranitatea asupra unor parti din Cisiordania ocupata, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Protestând cu masti pe fata si pastrând distanta, în virtutea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut liderilor colonistilor evrei sa sustina o propunere de anexare a unor parti din Cisiordania, bazata pe planul de pace al presedintelui SUA, Donald Trump, pentru Orientul Mijlociu.

- Umbrit pe scena internaționala de pandemie, conflictul israeliano-palestinian nu a stat in loc, in cele doua luni de criza coronavirus, ci a intrat intr-o noua etapa a declarațiilor contondente, cu ecou nu numai in lumea araba, dar și in randurilor diplomaților UE, scrie jurnalista Sidonia Bogdan, intr-un…