Stiri pe aceeasi tema

- Imagini ireale la o prezentare de moda din China. Spectacolul care a imbinat tradiția și modernitatea intr-un mod total neașteptat a avut loc in prezenta a peste 40 de diplomati din tot atatea tari, scrie observatornews.ro .

- Anunțat de FCSB pe 12 ianuarie, fundașul dreapta Nana Anwti (23 de ani) a ajuns abia azi la București. Ghanezul a oferit o scurta declarație pe Aeroportul Otopeni. Al treilea transfer facut de FCSB a ajuns azi in Romania. Din cauza aspectelor juridice, Antwi a avut probleme cu viza astfel ca nu a putut…

- Doar dupa trecerea catorva zile, Romania este pregatita sa reprimeasca migranti din Afganistan si din Siria aflati in acest moment in Austria, care au plecat spre Vest tranzitand Romania. Aceasta masura a fost comunicata de catre ministrul de interne al guvernului de la Bucuresti, Catalin Predoiu, care…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" Constanta si Tinmar Energy au incheiat un contract de 22.463.800 de lei, echivalentul a 4,5 milioane de euro, in cadrul unei licitatii deschise Obiectul achizitiei consta in furnizarea unei cantitati de 34.000 MWh, pe o perioada de 6 luni 01.01.2024…

- Cazul Sharei Ionaschita, eleva eminenta din Bucuresti, decedata in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț a șocat o țara intreaga. Au trecut cateva luni de la decesul tinerei de 16 ani, dar apar noi detalii din ancheta. Ce a facut mama lui Matteo Gabor cand a vazut-o pe Shara inconștienta in casa…

- Iernile au fost blande in București in ultimii ani, cu doar cateva zile geroase și cu ninsori puține. Nici iarna aceasta care, calendaristic, incepe peste cateva zile nu se anunța, deocamdata, una aspra, chiar daca prima ninsoare - chiar și slaba - e prognozata de meteorologi in acest ultim weekend…

- France Medias Monde, impreuna cu filiala sa CFI Developpement Media, a inaugurat joi, la Bucuresti, polul regional „Europa Centrala si de Est”. Noul sediu, dotat cu echipamente de ultima generatie si complet interoperabile cu cele de la Paris, gazduieste RFI Romania, postul de radio in limba romana,…

- Magistratii de la Judecatoria Sectorul 2 Bucuresti l au condamnat pe sociologul Theodor Mirel Palada, fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, la pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice Decizia nu este una definitiva Instanta a anulat…