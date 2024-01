Stiri pe aceeasi tema

- Familia Dayan, aflata in topul celor mai bogate familii din Israel, pregateste consolidarea si restaurarea monumentului istoric Palatul Oscar Maugsch, din centrul Capitalei, cumparat in 2019 de la Banca Comerciala Romana (BCR), si transfomarea acestuia intr-un hotel de 5 stele, in urma unei investitii…

- Huawei din China va incepe sa-si construiasca fabrica de echipamente de retea de telefonie mobila in Franta anul viitor, a declarat o sursa familiarizata cu chestiunea, continuand planurile pentru prima sa unitate de productie din Europa, chiar daca unele guverne europene limiteaza utilizarea echipamentelor…

- China va scuti temporar de obligatia de a obtine vize pentru intrarea pe teritoriul sau cetatenii din Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania si Malaezia, intr-o tentativa de a stimula turismul dupa pandemia de COVID-19, relateaza Reuters. De la 1 decembrie acest an pana la 30 noiembrie 2024, cetatenii…

- Doua mașini lovite și șapte raniți. Este bilanțul unui grav accident rutier produs in aceasta dimineața pe o șosea din sectorul 3 al Capitalei. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Garii Cațelu, la ora trei jumatate, cand autoturisme, deocamdata din motive necunoscute, au intrat in coliziune.

- Soția romanului Tal Chaimi, barbatul cu dubla cetațenie, israeliano-romana, rapit de Hamas, a mers luni in Parlamentul Romaniei unde s-a vazut și cu Nicolae Ciuca, președintele Senatului. Acesta a vorbit despre intalnirea emoționanta, potrivit stirilekanald.ro. Ella Chaimi, soția romanului rapit de…

- Dupa ce in presa s-a vehiculat ca Cristian Popescu Piedone ar fi interesat sa candideze la Primaria Generala a Capitalei, PUSL a emis un comunicat de presa prin care zvonul este dezmințit. Mai mult, sunt aduse lamuriri despre candidații stabiliți deja pentru susținere atat la Capitala, cat și la unele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, duminica, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, imagini cu troleibuzele Solaris care vor circula in Bucuresti de la inceputul anului viitor. „Cele 100 de troleibuze, achizitionate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu, vor avea 12…

- Traficul rutier in vestul București s-a desfașurat cu mare dificultate ieri dimineața, dar și in aceasta dimineața. In prezent, traficul in aceasta zona a Capitalei este ingreunat de inchiderea Podului Grant pe sensul Crangași-Turda, suspendarea liniei de tramvai 25, dar și de situații izolate, precum…