Pakistanezul adoptat de români! Este mai român decât mulți alții! E.S. Dr. Zafar Iqbal, un pakistanez pur sange, este mai roman decat mulți alții. In doar 3 ani de misiune diplomatica, a reușit sa caștige inima multor romanilor, avand foarte mulți prieteni in toate zonele țarii. A vizitat fiecare colțișor din țara noastra, s-a imbracat in cioban și a incercat sa afle cat mai multe despre tradițiile din țara noastra. Daca mulți romani prefera sa adauge pe lista de vacanțe destinații exotice, E.S. Dr. Zafar Iqbal prefera sa viziteze fara incetare frumusețile Romaniei. Cu timpul, s-a indragostit de cultura și tradițiile noastre, ba chiar a fost adoptat de catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

