Pakistan: Fostul campion de cricket Imran Khan a fost ales premier

- Noul parlament al Pakistanului a depus luni juramantul, eveniment care a marcat a doua tranzitie democratica de putere in pofida acuzatiilor de fraudare a alegerilor, transmite dpa, potrivit Agerpres. Membrii noii Adunari Nationale au depus juramantul intr-o ceremonie transmisa in direct la…

- Imran Khan, nominalizat pentru functia de premier al Pakistanului, a indemnat la relatii bazate pe incredere cu SUA, dupa ce acestea au fost afectate de acuzatiile Washingtonului conform carora Islamabadul ii ajuta pe insurgentii islamisti in razboiul din Afganistan, acuzatii pe care Pakistanul le respinge,…

- Pakistanul s-a trezit joi în plin haos electoral, partidul aflat în prezent la guvernare denuntând 'fraude grave' si respingând primele rezultate oficiale ale alegerilor legislative desfasurate în ajun, care indica o

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, si fiica acestuia, Maryam, au fost arestati vineri la sosirea in tara, pe aeroportul din Lahore, informeaza DPA. Cei doi au fost condamnati saptamana trecuta, in absenta, la pedepse cu inchisoarea de zece, respectiv opt ani, pentru coruptie. Fostul…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare de un tribunal anti-corupție, potrivit procurorului și autorului apararii. El trebuie sa mai plateasca și o amenda record, in urma unui dosar de corupție. Sharif, care nu a fost prezent la pronunțarea sentinței, ”a…