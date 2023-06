Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor zice: Articolul despre continuarea grevei este lucid. De vreo 5 ani, tot repet studenților opinia mea despre adevaratele probleme ale invațamantului. Dureros este ca, dupa ’89, nu am auzit pe nimeni sa strige: am realizat asta, care se reflecta așa in creșterea nivelului educațional, acum…

- 3844 de copii cu varste intre 3-6 ani și 389 parinți, din 45 de comunitați defavorizate din Dolj, sunt beneficiari ai programului ”Start in educație”. Este cel mai amplu proiect de educație timpurie din Romania. In timpul acțiunilor , atat copiii cat și parinții lor s-au bucurat de suportul necesar…

- Cum pregatim generatia care ne va lua locul Potrivit unui studiu Frames, pentru a-și menține potentialul de crestere economica in urmatorii 10 ani, Romania ar avea nevoie de aproape 1 milion de angajati specializati – dintre care, de exemplu, mai mult de 100.000 in industria automotive și peste 250.000…

- Școala romaneasca produce analfabeți funcțional pe banda. Doar 11% dintre elevii de gimnaziu din Romania ințeleg ce citesc Școala romaneasca produce analfabeți funcțional pe banda. Doar 11% dintre elevii de gimnaziu din Romania ințeleg ce citesc Copiii din Romania care termina ciclul gimnazial sunt…

- Teodor Baconschi sustine ca manualele de religie ar trebui concepute intr-o maniera mult mai atractiva pentru tanara generatie, fara sa fie ”cool”. „Ora de religie in scoala. E un subiect pentru care as fi favorabil, daca ar fi facut intr-o maniera mai putin Ion Creanga, asa. Totusi, copiii din generatiile…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi o ordonanța de urgența care schimba modalitatea prin care este acordat sprijinul financiar cetațenilor ucraineni din țara. In forma inițiala era vehiculata suma de 2.000 de lei pe luna de familie. „Cuantumul și condițiile de acordare vor fi anunțate printr-o…

- 13 ani a devenit varsta la care in Romania se consuma droguri. O confirma datele Agenției Naționale Antidrog, dar marturiile acestor copii fac din statistici povești cutremuratoare de viața. Digi24 a vorbit cu o eleva de clasa a șaptea din București, care, sub protecția anonimatului, a vorbit despre…

- Un raport al Minsiterului Educației contureaza inca o data imaginea „Romaniei needucate”, dupa ce 23% dintre elevii care au inceput gimnaziul in 2017/2018 nu au mai ajuns sa susțina examenul pentru Evaluarea Naționala, in 2021, la finalul clasei a VIII-a. Din pacate, in mediul rural, abandonul a fost…