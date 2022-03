Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cu ocazia Bunei Vestiri, sau, dupa cum este cunoscuta popular, Blagovestenia, crestinii ortodocsi au dezlegare la peste in strictul post al Pastelui. Sarbatorita pe 25 martie in calendarul ortodox, ziua marcheaza momentul in care Fecioara Maria a primit vestea ca va da nastere Fiului Lui Dumnezeu,…

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…

- Biserica Ortodoxa sarbatorește azi Intampinarea Domnului. Ce nu e bine sa faci in aceasta zi. La 40 de zile dupa Craciun, pe 2 februarie, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Intampinarea Domnului. De aceasta sarbatoare importanta sunt legate o serie de traditii si obiceiuri. Intampinarea Domnului, cunoscuta…

- Crestinii ortodocsi celebreaza astazi Intampinarea Domnului, care se praznuieste in fiecare an pe 2 februarie, marcand 40 de zile de la nasterea lui Iisus Hristos, cand, conform legii, acesta a fost prezentat la Templu pentru a fi consacrat lui Dumnezeu. Popular, sarbatoarea poarta numele de Stretenie…

- Novak Djokovic s-a întors în Serbia dupa scandalul vizei de intrare în Australia (a fost expulzat și nu i s-a dat dreptul sa participe la Australian Open). Liderul ATP s-a facut "nevazut" la aterizarea la Belgrad, dar pâna la urma a ieșit în public cu ocazia unei…

- Elena Curti, fiica naturala a lui Benito Mussolini (n. 1883 – m. 1945), a murit la varsta de aproape 100 de ani in locuința sa din Acquapendente, provincia Viterbo, centrul Italia. Femeia fi implinit centenarul de ani pe 19 octombrie, scrie agenția italiana ANSA, preluata de Știri Diaspora . Curti a…

- Doi importanti preoti din Iasi transeaza problema spalarii rufelor dupa aceasta importanta sarbatoare care implica apa. „Trebuie respect fata de apa, dar e exces de zel sa spui ca e interzis sa speli", este una din opinii. „Crestinii trebuie sa inteleaga ca apa este un dar de la Dumnezeu pe care trebuie…

- Ce trebuie sa faci cu aghiasma imediat dupa ce aduci de la biserica. Astazi, creștinii sarbatoresc Boboteaza, ca in fiecare an. Boboteaza reprezinta sarbatoarea dedicata botezului Domnului in apa Iordanului și marcheaza incheierea sarbatorilor de iarna, fiind totodata dintre cele mai importante sarbatori…