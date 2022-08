Stiri pe aceeasi tema

- „Un eveniment inedit in Satu-Mare. Am asistat la debutul evenimentului Satele Unite ale Maramureșului si Satmarului, la Manastirea din Scarișoara. Copii, parinți, bunici, toți in costume populare in calești…”, a punctat deputatul Robert Sighiartau. Acesta a explicat ca ineditul eveniment vrea sa aduca…

- In aceasta dimineața, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a binecuvantat Delegația maramureșeana ce va participa la Proiectul Eparhial „Satele Unite ale Maramureșului și Satmarului”, eveniment care se desfașoara in perioada…

- Sute de persoane s-au adunat in acesta dimineața la Manastirea „Nașterea Sf. Ioan Botezatorul” Scarișoara Noua pentru a participa la acțiunea „Satele Unite ale Maramureșului și Satmarului”, o inițiativa menita sa celebreze credința ortodoxa și romanismul. Imbracați in straie populare și purtand steagul…

- Ieri, miercuri, 11 august 2022, in sala „Sfantul Iosif Marturisitorul” de la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, Arhid. Vlad Verdes, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului la Episcopia Maramuresului si Satmarului, a organizat o conferinta de presa despre lansarea proiectului…

- Joi, 21 iulie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului s-a aflat in mijlocul obștii monahale de la Manastirea cu hramul „Schimbarea la Fața” Prislop – Borșa, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Chiar daca a fost o zi de…

- Duminica, 12 iunie, de Rusalii, Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului organizeaza Procesiunea de Rusalii „Purtați de Duhul Sfant pe Calea Bisericii lui Hristos”, ediția a VII-a. Acest moment presupune prezența și implicarea preoților de la parohiile din Baia Mare, a conducatorilor…

- Joi, 2 iunie 2022, de Praznicul Inalțarii Domnului (Ziua Eroilor), Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, va savarși Sfanta Liturghie la Parohia „Inalțarea Domnului” din Baia Mare, cu ocazia hramului. De la ora 12:00, Preasfinția…

- In data de 31 Mai, la porțile Catedralei Episcopale din Baia Mare și-a gasit finalitatea o etapa importanta a acțiunii umanitare incepute acum mai bine de o luna, odata cu sosirea generatorului de electricitate care va ajunge, la finalul saptamanii, la Spitalul de Oncologie din Ivano-Frankivsk (Ucraina).…