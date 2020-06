Pain Plaisir a relocat in iunie magazinul din zona Dorobanți la cateva strazi distanța și anunța ca vrea sa dezvolte afacerea cu noi unitați de vanzare, in timp ce investiția intr-un nou spațiu de producție se muta in 2021, scrie retail.ro.

„Vizam dezvoltarea afacerii prin noi locații „aproape de casa”, unde clienții vor avea parte de aceleași servicii și produse de calitate, dar in care, in contextul actual, iși vor putea face cumparaturile rapid, cu ușurința și in siguranța”, a declarat Irina Stancescu, cofondatoarea Pain Plaisir.

Inca de anul trecut, Pain Plaisir voia sa deschida…