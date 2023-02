PAID: Până vineri au fost deschise 139 de dosare de daună din 16 judeţe în urma cutremurelor din Gorj ”Pana la data de 17.02.2023 s-au deschis 139 dosare de dauna in urma cutremurelor din Gorj, produse in zilele de 13 si 14 februarie. Pentru a fi notificati cu privire la actualizarile pe care le publicam, va incurajam sa dati follow paginilor noastre de socializare. Totodata, nu uitati sa verificati valabilitatea politei PAD, accesand Butonul albastru din pagina oficiala de website paidromania”, anunta institutia. Cele mai multe dosare, 76, au fost depuse in Gorj, 16 in Hunedoara, 8 in Caras Severin. Au fost depuse dosare si in Alba, Arad, Arges, Bihor, Cluj, Dolj, Ilfov, Mehedinti, Olt, Sibiu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

