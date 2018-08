PAID a platit cele mai mari despagubiri in judetele Valcea, Galati si Vrancea in ultimii 5 ani pentru inundatii, alunecari de teren si cutremur

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit in urma inundatiilor provocate de ploile abundente de ieri. Este vorba despre o fetita de 12 ani din Valcea si un barbat din judetul Maramures, cei doi au fost luati de viituri. Un alt barbat tot din judetul Valcea este dat disparut. Raman in vigoare mai multe atentionari meteorologice…

- 31 de judete vor intra incepand de joi seara sub avertizare cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, pana sambata, la ora 21.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Judetele vizate de avertizare sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila,…

- Hidrologii au prelungit pana luni la ora 16.00 avertizarea cod portocaliu de inundatii. Avertizarea este in vigoare pentru rauri din județele Harghita, Covasna, Brasov, Neamt, Bacau, Vrancea, Galati, Botosani si Iasi.

- Cod portocaliu de ploi abundente si instabilitate atmosferica in 9 județe Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarea meteo emisa ieri si a emis noi avertizari Cod portocaliu de ploi abundente si instabilitate atmosferica, pentru 9 judete, si Cod galben pentru 19 judete.…

- Bilantul victimelor inregistrate in nordul Vietnamului a ajuns la 21 de decese, ce au fost cauzate de ploile abundente care au cazut in ultimele patru zile in aceasta tara, provocand viituri, inundatii si alunecari de teren in patru provincii, informeaza DPA. Cincisprezece persoane au murit si alte…

- Peste 3.200 de salvatori cu 1.400 de autospeciale si mijloace de interventie la inundatii au fost mobilizati in contextul in care Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru judetele Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita Prahova, Vrancea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pe trei rauri din zona judetelor Buzau si Vrancea, pe durata urmatoarelor opt...