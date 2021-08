Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunile Bușteni și Sinaia au fost maturate de o furtuna puternica sambata noapte. In Bușteni, centrul stațiunii s-a umplut de apa și lemne aduse de viitura, iar o conducta de apa a fost sparta. In Sinaia furtuna a rupt din radacini un brad care s-a prabușit peste o stațiune cu turiști. 10 turisti…

- In urma ploilor torentiale de sambata noaptea, au fost afectate mai multe zone din orasul Busteni. Viiturile formate au adus busteni mari care au afectat mai multe tevi de apa si gaz. 10 turisti din Sinaia au fost nevoiti sa-si scurteze vacanta dupa ce un brad s-a prabusit peste pensiunea in care erau…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat in sedinta de miercuri situatia din Afganistan si implicatiile acesteia pentru interesele Romaniei, atat in planul securitatii, cat si politic si umanitar si s-a stabilit sa fie intreprinse, in continuare, demersuri in vederea aducerii in siguranta in…

- Canicula a facut loc furtunilor violente in multe județe. Meteorologii au emis in cateva ore un lung sir de avertizari cod rosu de ploi și vijelii, inclusiv in zone unde inundațiile au facut prapad, așa cum s-a intamplat in Alba.

- Siguranta stradala este o prioritate pentru politistii suceveni. Din analizele efectuate a rezultat si faptul ca una dintre cele mai mari ingrijorari ale comunitatii este legata de siguranta in spatiul public. Avand in vedere aceste considerente dar si faptul ca zonele de agrement trebuie sa constituie…

- Un caiac in care se aflau patru sportivi de la Clubul Sportiv Orșova a fost lovit, marți, de o barca plina cu turiști, pe Dunare. Unul dintre sportivi este ranit. The post Caiac cu sportivi, lovit de o barca de agrement plina cu turiști, la Orșova appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru cei care iubesc natura și nu mai vor aglomerația din stațiunile de pe Valea Prahovei, exista opțiuni mai puțin populare, insa care incep sa atraga tot mai mulți turiști, in ideea in care romanii cauta sa se relaxeze in vacanțe in țara. Zonele de langa Brașov pe care turiștii se bat Astfel ca…

- Compania Naționala CFR SA anunța ca in perioada 2-19 iunie vor fi facute lucrari de modernizare pe mai multe linii de pe raza regionalelor Brașov și Timișoara, care vor afecta circulația mai multor trenuri. Potrivit unui comunicat al CFR SA, vor fi facute lucrari intre stațiile Sfantu Gheorghe – Bodoc…