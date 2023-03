Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Proiectele europene au inceput, de anul trecut, sa faca viața mai ușoara pompierilor militari, cu un microbuz, trei autospeciale și doua containere! Anul trecut, banii europeni, dar nu doar ei, au continuat sa aduca dotari importante in curtea salvatorilor carașeni. Intr-unul dintre…

- Actualizare V: Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Stației Faget au fost solicitați sa intervina, pana in acest moment, pentru: evacuarea apei din 9 gospodarii in comuna Rachita; evacuarea apei din 9 curți in orașul Faget și dintr-un adapost de animale; degajarea apei de pe drumul DJ 609 Cladova…

- Astazi, la sediul Guvernului, au fost semnate patru contracte din cadrul PNRR, in valoare de peste 270 de milioane de euro, ceremonia avand loc in prezența prim-ministrului Nicolae Ciuca, a ministrului Dezvoltarii Cseke Attila și a patru președinți de consilii județene. Toate cele patru contracte semnate…

- Timp de doua luni, Romania va sta sub arcușul Diavolului – clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit și sub cupola unui singur nume: farfarello! Cap de afiș: Mani Neumann, considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei, revine in țara alaturi de Ulli Brand și Urs…

- Inundatiile masive cauzate de lacurile glaciare formate sau extinse ca urmare a schimbarilor climatice ameninta cel putin 15 milioane de persoane la nivel mondial, potrivit unui studiu publicat marti in revista stiintifica Nature Communications, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Peste 13 milioane de persoane din Turcia au fost afectate de puternicele cutremure de pamant cu magnitudinea 7,7, respectiv 7,6, care au lovit luni regiunea de frontiera turco-siriana, potrivit estimarilor Guvernului de la Ankara, informeaza DPA. „Acest cutremur i-a afectat in mod direct pe 13,5 milioane…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, 10 ianuarie, legea privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei pentru sustinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC.Decret pentru promulgarea Legii privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei pentru…