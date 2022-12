Pagina de Facebook a Arhiepiscopiei a fost atacată de hackeri Atacul s-a produs la mijlocul lunii noiembrie, iar administratorii au pierdut accesul la cont in sensul ca nu au mai putut posta nimic din ziua de 14 noiembrie. In ciuda raportarilor la Facebook, problema nu a fost remediata, așa ca a fost creata o noua pagina pe care cei responsabili pot posta informații. Inconvenientul este […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un coiot a atacat o fetita de doi ani, in fata casei acesteia din Los Angeles, in timpul zilei de vineri. Fetita a fost ranita, relateaza AP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Barbați inarmați au intrat intr-un bar din centrul Mexicului și au ucis cel puțin noua persoane, relateaza presa locala. Atacul a avut loc miercuri seara in barul Lexuz din Apaseo del Alto, din statul Guanajuato, informeaza BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Trezoreria SUA a fost ținta unui grup de hackeri ruși luna trecuta, a anunțat marți un oficial american, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Pe pagina de socializare a Parchetului European (EPPO) a aparut informația conform careia o investigație este in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana. „EPPO confirma ca are in curs de desfasurare o investigatie cu privire la achizitia de vaccinuri COVID-19…

- Președintele american Joe Biden a avut o prima reacție dupa atacul dur al Rusiei in Ucraina de luni, 10 octombrie. Liderul de la Casa Alba condamna „ferm” ofensiva ruseasca, despre care spune ca „demonstreaza inca o data brutalitatea absoluta a razboiului ilegal condus de Vladimir Putin”, informeaza…

- Un sucevean a fost omagiat in mod oficial pe pagina de socializare a Ministerului Afacerilor Interne. Sorin Mihalescul a fost laudat pentru modul cum a ințeles sa se implice in a oferi o mana de ajutor celor din jur. Iata postarea de pe pagina de Facebook a MAI:"Atunci cand iși da jos ...

- Un atac cibernetic a compromis datele a 50.144 de utilizatori ai aplicației financiare Revolut, noteaza publicația britanica The Times. Atacul a avut loc duminica trecuta, in data de 11 septembrie a.c., iar datele au fost accesate prin intermediul unei terțe parți, dupa ce un angajat Revolut a fost…

- Un atac cibernetic a compromis datele a 50.144 de utilizatori ai aplicației financiare Revolut, scrie publicația britanica The Times. Atacul a avut loc duminica trecuta, in data de 11 septembrie, iar datele au fost accesate prin intermediul unei terțe parți, dupa ce un angajat Revolut a fost prins intr-un…