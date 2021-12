Stiri pe aceeasi tema

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a confirmat irevocabil încalcarea legii concurenței în 2011 de catre Vodafone, care a abuzat de poziția sa dominanta în relația cu firma Netmaster Communications, a anunțat luni Consiliul Concurenței. În același timp, instanța…

- Victorie pentru Dinu Pescariu, Claudiu Florica si Gabriel Sandu in dosarul „Microsoft 3”. Eu au invins DNA! Cel putin deocamdata. Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni achitarea acelor 3 inculpati. Instanta suprema a dispus incetarea procesului fata de inculpati pentru savarsirea infractiunii…

- „Cand a candidat, Laura Codruța Kovesi avea acel grad inalt de Parchet General. Dupa cererea ei (de obținere a gradului profesional - n.red.), CSM a refuzat-o, apoi a atacat decizia la Curtea de Apel București. Acum, Curtea Suprema a zis nu. Asta inseamna ca, daca maine ar vrea sa candideze , nu ar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, miercuri, restituirea la Parchetul Militar a dosarului Revolutiei in care fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, si fostul viceprim-ministru, Gelu Voican Voiculescu, sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni contra umanitatii. Decizia…

- Sase fosti sefi ai Spitalului de Urgenta din Piatra Neamt, unde, in urma incendiului din noiembrie 2020 au murit 10 pacienti, sunt urmariti penal pentru ucidere din culpa, anunta Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Alti doi medici si doua asistente sunt, de asemenea, urmariti…

- Inalta Curte de Casatie și Justiție a respins recursurile impotriva sentinței Curții de Apel Cluj din aprilie prin care s-au anulat prevederilor de suspendare a activitații salilor de sport/fitness din Hotararea de Guvern 348/2021 și din Hotararea CJSU Cluj nr.50 din 27 martie. „Respinge recursurile…

- V. Stoica Prahovenii trebuie sa știe și sa fie mandri de personalitațile nascute in localitațile județului, oameni de valoare in diferite domenii de activitate, care au ajuns sa reprezinte țara in instituții importante din cadrul Uniunii Europene sau din lume. Un exemplu este Octavia Spineanu-Matei,…

- PSD a depus o plangere penala la DNA impotriva lui Florin Cițu, Kelemen Hunor, Cseke Atilla și Dan Vilceanu pentru modul in care au fost distribuiți aproape un miliard de lei catre primari. Consultați aici plangerea penala depusa de PSD Cei de la PSD ii acuza pe Florin Cițu, Kelemen…