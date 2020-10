Stiri pe aceeasi tema

- Regia Padurilor Kronstadt, impreuna cu Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”, deruleaza un proiect de un milion de lei pentru colectarea de date referitoare la evoluția arborilor și sanatatea celor 15.000 de hectare de paduri pe care le are in administrare. O veste…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc marți dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul s-a produs la ora 07.35 in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Citește…

- Odata cu venirea toamnei, Regia Padurilor Kronstadt se pregatește pentru inca o campanie de plantat in Parcul Dendrologic-Gradina Botanica, de la Noua. Aceasta este cea de a doua sesiune de plantari in parcul dendrologic, dupa cea din primavara, cand au fost plantați aproximativ 200 de puieți. La mijlocul…

- Cifre ingrijoratoare vin de la Institutul National de Statistica! Conform specialistilor, populatia Romaniei dispare. Dincolo de pandemia de COVID-19, tara are alte probleme majore. Populatia Romaniei dispare, spun cei de la INS Institutul National de Statistica atrage atentia asupra imbatranirii demografice.…

- Controversatul ministru al Educației, Monica Anisie, a provocat, vineri seara, un nou scandal, hotarand sa il demita din funcție pe cel mai titrat cercetator roman, „parintele" Laserului de la Magurele, Nicolae Zamfir. Acesta conducea, din 2004, din funcția de director, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare…

- 60 de dispozitive care vor ține la departare animalele salbatice prin emiterea unor semnale sonore și luminoase au fost instalate la marginea DN1, intre Timișul de Jos și Timișul de Sus, in județul Brașov, informeaza Hotnews.Proiectul este unul pilot, primul in Romania, și a fost implementat de Fundația…

- „Capcane” naturale, estetice și folositoare: Aleea de sub Tampa - arbori si arbusti, in calea soferilor grabiti! Zona e acum in santier, iar toate amenajarile vin sa transpuna in teren ceea ce s-a stabilit si nu se prea respecta: zona e una de agrement, accesul auto - doar ocazional! De…

- Președintele executiv al PSD Brașov, Marian Rasaliu, considera ca atitudinea Guvernului PNL și a intregii administrații liberale de la Brașov, prin care abandoneaza proiectul unui nou spital pentru brașoveni, arata nepasare și incompetența in administrație. Rasaliu face o trecere in revista a pașilor…