- La data de 30 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 32 de ani, din comuna Baisoara, cercetat intr un dosar penal care are ca obiect infractiunea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Județene Covasna au organizat și executat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala prevazute…

- CONTROALE ALE POLIȚIȘTILOR, IN DOMENIUL SILVIC Luni, 23 octombrie, in intervalul orar 15:00 – 23:30, polițiștii din cadrul IPJ Vrancea – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol și ai Secției 1 Poliție Rurala Golești, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani…

- Peste 400 de kilograme de peste, dintre care zece kilograme de sturion, au fost confiscate de politisti, in urma unei actiuni, desfasurate in aceasta saptamana, pentru combatarea braconajului piscicol, in Delta Dunarii si la Marea Neagra, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului General al Politiei…

- CARAȘ-SEVERIN – Mai multe instituții cu atribuții in domeniu și-au dat mana pentru acțiuni in toata regula, avand ca rezultate confiscarea a peste 600 de metri cubi de material lemnos și amenzi de 80.000 de lei! „Incepand cu data de 18 septembrie, polițiști de la Serviciul de Ordine Publica- Biroul…

- Retinut de politisti pentru incalcarea ordinului de protectie si amenintare La data de 18 septembrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii ndash; Biroul de Ordine Publica au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 25 de ani, din comuna Floresti, cercetat…

- O firma din Bistrița-Nasaud a ramas fara aproape 53 mc de lemn, dupa ce autovehiculul care transporta marfa a fost oprit și verificat de polițiștii din județul Mureș. Oamenii legii din județul vecin au confiscat intreaga cantitate de lemn, dar și ansamblul auto transportator. Totodata a fost intocmit…

- Update stire: "Barbat cercetat pentru fals informatic, retinut pentru 24 de ore, de politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol". La data de 18 august a.c., in urma probelor administrate de politistii de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, procurorul din…