- Melomanii timișoreni au asistat duminica seara la o sarbatorire „mai altfel“ a solistei formației TM Groove, Maria Hojda, cu ocazia unui concert care a reușit sa fie pe placul publicului din Retro Garden. Echipa formata din Mircea Ardeleanu jr (bass), Marcelle Poaty Souami(keyborads), Florin Cvasa (tobe)…

- In cadrul turneului din acest an, Romanian Chamber Orchestra, un ansamblu ce reunește 29 de valoroși muzicieni romani care s-au remarcat in orchestre de renume din țara și strainatate, dirijat de Cristian Macelaru, la randul lui, apreciat pe plan internațional, va prezenta in premiera absoluta lucrari…

- Mircea Baniciu s a nascut la data de 31 iulie 1949 in Timisoara, conform wikipedia.org.Mircea Baniciu este un cantaret si chitarist roman, de meserie arhitect.S a remarcat in muzica romaneasca la inceputul anilor 39;70 cand a devenit solist vocal al formatiei rock Phoenix. Dupa fuga colegilor sai din…

- Amatorii de muzici hip – hop sunt invitați la sfarșitul acestei saptamani la un regal care include o serie de momente speciale alaturi de CTC și invitații lor. C.T.C. este o trupa de hip-hop formata la sfarșitul anului 1999 in formula DOC (Vlad Munteanu), Deliric (Razvan Eremia) si Vlad Dobrescu. DJ…

- Jazz Updates prezinta in premiera trei dintre cei mai creativi muzicieni contemporani de jazz in STILL LIVE! Pe parcursul a doua zile, celebrul clarinetist francez Louis Sclavis alaturi de pianistul newyorkez de origine romana Lucian Ban și trompetistul american Ralph Alessi, unul dintre cei mai importanți…

- Cantareata americana Billie Eilish va prezenta piese extrase de pe cel de-al doilea album de studio al ei, "Happier Than Ever", intr-un concert online ce va fi difuzat de grupul Amazon in intreaga lume pe 17 iunie, relateaza EFE. H.E.R. si Kid Cudi vor participa alaturi de Billie Eilish la acest eveniment…

- Timișoara va avea primul cinematograf de arta pana in 2023, a anunțat primarul Dominic Fritz, care impreuna cu ambasadorul Franței in Romania a vizitat șantierul viitorului cinematograf. Primarul orașului Timișoara și Excelența Sa, doamna Laurence Auer, au participat astazi la o scurta ceremonie in…

- La cererea clienților a fost organizat al 3-lea concert Vunk in Gradina de Vara La Tour. Acesta va avea loc inb data de 6 iunie, cu incepere de la ora 19.00. Va reamintim ca de 25 de ani pe scena din Romania, trupa VUNK ete considerata o trupa care a adus inovație in rock-ul romanesc. Primul videoclip…