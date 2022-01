Pacientul care a avut Covid 300 de zile Andrew Watts, un pacient de 40 de ani, este considerat bolanvul de COVID cu cea mai lunga convalescenta: a fost internat in ziua de Craciun, anul 2020, si a fost de doua ori la un pas de moarte. Cazul a fost descoperit in Marea Britanie. Tabloidele britanice il numesc „pacientul Covid cu cea mai lunga convalescenta”. Andrew Watts, un pacient de 40 de ani care a intrat in spital in ziua de Craciun 2020 cu diagnostic de pneumonie, a fost externat pe 21 noiembrie 2021, potrivit site-ului spitalului Queen Elisabeth din Woolwich. Au fost peste 300 de zile de suferinta. Presa engleza relateaza odiseea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

