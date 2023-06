Stiri pe aceeasi tema

S-a incheiat play-off-ul ligii secunde și, așa cum era așteptat, Oțelul Galați a promovat in Superliga dupa victoria contra celor de la Unirea Dej. Oțelul...

- Incep sa apara primele marturii ale elevilor care au supraviețuit atacului armat de la școala din Belgrad. In dimineața zilei de miercuri, opt elevi au fost uciși la Școala Primara „Vladislav Ribnikar”.

- A opta ediție a Maratonului Nisipului a avut loc sambata la Zoom Beach, in Constanța, iar evenimentul a atras sute de participanți. Unii dintre ei au fost atleți de performanța, dar cea mai mare parte a participanților a fost reprezentata de oameni obișnuiți cu pasiune pentru mișcare. Sosind la eveniment,…

- Astazi, de la ora 19:00, Steaua Bucuresti – Politehnica Iasi, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Politehnica Iasi are posibilitatea de a face uitata prestatia din runda precedenta, cand a risipit doua puncte in Copou in duelul cu modesta grupare buzoiana Gloria. Adica o echipa…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 0-0, cu Gloria Buzau și a obținut primul punct in Play-off-ul Ligii 2. Partida disputata pe Stadionul Gloria din Buzau – inceputa la ora 12:30 – a contat pentru a treia etapa a Play-off-ului Ligii 2. Inaintea acestei runde, cele doua formații erau desparțite…

Gheza Dodean, fost fotbalist și tatal campioanei europene la tenis de masa Daniela Dodean, s-a stins din viața. A plecat dintre noi la aproape trei...

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, din raionul Rișcani, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 10 ani și 6 luni, cu executare pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru tentativa de omor. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, la data de 21 martie 2023.

- La Spitalul Județean Arad, dr. Mircea Alexa, medicul specialist in chirurgie cardiovasculara, dr. Mihai Rosu, medic specialist chirurgie generala, și dr. Adrian Crisan medic primar ATI, ajutati de medici rezidenti, au salvat un barbat cu anevrism de aorta cu risc major de deces prin exsangvinare. Pacientul…