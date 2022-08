Pacienţii români vor să ştie cât cheltuie statul pentru sănătatea lor Desi pacientii contribuie cu sume importante la sistemul public de sanatate, odata ce intra intr-un spital de stat, nu au idee cat cheltuie acesta pentru ingrijirea lor. Informatiile medicale sunt captive intr-un sistem opac. Decontul ramane doar la spital, iar bolnavul nu are acces la el. FACIAS, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului, vrea sa schimbe paradigma, alaturi de asociatia COPAC și Colegiul Pacienților. Impreuna, cele trei au demarat un proiect numit „Pacient roman – legi juste și transparența maxima” cu scopul de a pune presiune pe decidenti sa asigure accesul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

