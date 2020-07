Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30% dintre pacientii cu COVID-19, in stare foarte grava, care au primit plasma hiperimuna, au reusit pana in prezent sa se vindece, scrie Agerpres. Ultimii tratați cu plasma la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu au fost un barbat de 42 de ani si o femeie de 53 de ani…

- Spitalul municipal de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad, desemnat unitate suport COVID-19 la sfarsitul lunii martie, va fi redeschis partial si pentru pacientii care sufera de alte afectiuni, au informat, joi, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui potrivit Agerpres. Potrivit…

- Una din cele 355 de persoane vindecate de COVID-19 din judetul Sibiu este o femeie diagnosticata cu noul coronavirus in timp ce era insarcinata, dar care s-a externat din Sectia de Boli Infectioase si a reusit pe urma sa nasca un copil sanatos multumita eforturilor medicilor din Spitalul Clinic Judetean…

- Primul pacient din judetul Sibiu tratat cu plasma hiperimuna a fost testat pentru COVID-19 si rezultatul a fost negativ, evoluția starii de sanatate fiind una favorabila, anunța Agerpres.Potrivit medicilor de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, procedura s-a desfasurat sub indrumarea medicului sef…

- Primul pacient tratat in judetul Sibiu cu plasma hiperimuna a fost testat de COVID-19 si rezultatul a fost negativ, evolutia sa fiind una favorabila, potrivit medicilor, se arata, luni, intr-un comunicat de presa al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), potrivit Agerpres. „Primul tratament cu…

- Medicul Virgil Musta a declarat ca, dupa o luna de la impunerea unei noi scheme de tratament pentru pacientii cu COVID-19, in special cazurilor grave, rezultatele sunt pozitive. "Am facut o analiza sumara in care am vazut ca de aproximativ o luna, de cand dam tratatament anticoagulant precoce…

- Intr-un interviu acordat Radio Romania Actualitați, colonel medic Florea Costea a declarat ca mai multe zeci de pacienți au fost internați și la spitalul militar de campanie pe care il conduce, unii chiar la terapie intensiva. In acest context, el a precizat ca masurile de distanțare trebuie respectate…

- Peste 80 de angajati din doua spitale din Sibiu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ambulanta, majoritatea asistente medicale, se afla in izolare acasa, arata un comunicat al Prefecturii remis luni Agerpres.Cele mai multe cadre medicale izolate acasa provin din Spitalul Clinic…