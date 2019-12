Pacientii din spitalele bucurestene primesc 900 exemplare din Noul Testament cu Psalmii

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Bucurestilor distribuie peste 900 de exemplare din Noul Testament cu Psalmii catre principalele spitalie din Capitala. Cartile raman in bibliotecile capelelor si vor fi puse la dispozitia pacientilor. Noul Testament va ajunge si la militarii din teatre de razboi, precum si la detinuti.

- Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca ”vor mai exista avarii” la magistralele care asigura apa calda și caldura din București, iar acest lucru este cauzat de ”indolența” celor care trebuiau sa le repare in ultimii 30 de ani. Intervenția lui Burghiu vine…

- Patriarhia Romana va distribui 1410 de exemplare din Noul Testament cu Psalmi militarilor romani aflati in misiune in afara granitelor tarii: Afganistan, Polonia, Mali etc, informeaza basilica.ro. Distribuirea se va realiza in viitorul apropiat prin intermediul Sectiei de Asistenta Religioasa din cadrul…

- Spitalele "Marie Curie" si "Nicolae Robanescu" din Capitala nu au din nou apa calda si caldura de la reteaua de termoficare, au declarat luni, pentru AGERPRES, surse medicale. Potrivit surselor citate, cele...

- Pacientii din marile spitale bucurestene vor vota cu urna mobila, duminica, la alegerile prezidentiale, potrivit reprezentantilor unitatilor medicale. Astfel, se va vota cu urna mobila la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", la Spitalul de Urgenta Floreasca, la Institutul…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat la Antena 3 ca o femeie de 42 de ani, internata la Spitalul Bagdasar - Arseni din Capitala a fost supusa unei operatii pentru ruptura de splina, fiind in prezent internata in sectia de Chirurgie.

- Astazi s-a implinit un an de la prima injectie cu un medicament-minune, care le da sperante copiilor bolnavi de amiotrofie spinala. Cei mici au fost sarbatoriti cu tort, baloane si confetii la Centrul Robanescu din Capitala.