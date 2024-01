Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mare de cazuri confirmate de gripa și infecții respiratorii impune restricții drastice in unele spitale din țara, unde programul de vizita a fost restricționat. Din pacate, in județul Buzau au murit, pana in prezent, șase oameni din cauza gripei, toate cazurile fiind confirmate de analizele…

- Așa cum TurdaNews va informa zilele trecute, medicii de familie din județ sunt nemulțumiți de condițiile adoptarii noului contract cu CNAS, a creșterii taxelor si impozitelor și a creșterii cheltuielilor de funcționare ale unitaților medicale, anunțand faptul ca de la 1 februarie cabinetele de medicina…

- Articolul Au fost suspendate vizitele in Spitalul Județean Buzau, din cauza gripei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Buzau a suspendat, joi, programul de vizita la pacienții internați, din cauza creșterii numarului de imbolnaviri cu gripa. Decizia care ii…

- Din vara anului trecut, 1.300 de mame din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Bacau au primit cate o Cutie a Bebelușului, iar 305 cadre medicale au lucrat indeaproape cu familiile pentru a le oferi informații și sprijin in perioada postnatala.Anul trecut, lunile noiembrie și decembrie au marcat o perioada…

- Peste 1.600 de cazuri de viroze respiratorii au fost inregistrate, in ultima saptamana, in judetul Cluj. Dintre acestea 132 au avut nevoie de internare in spital, conform datelor oferite de Directia de Sanatate Publica. Cele mai multe cazuri de viroze au fost inregistrate la copii, iar dintre aceștia,…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta desfasoara campania "Inimi in dar", care are ca tema prevenirea bolilor cardiovasculare, prin depistarea si reducerea influentei factorilor de risc modificabili, potrivit Primariei Constanta.Din nefericire, bolile cardiovasculare continua sa ramana…

- Inspectorii de sanatate publica au aplicat amenzi de peste 26.000 lei unor cabinete de medicina de familie dupa ce au constatat, in urma unor verificari, ca acestea reutilizau materiale sanitare de unica folosinta, precum si prezența sau utilizarea unor produse de unica folosinta, avand termenul de…

- Vineri, 17 noiembrie 2023, de la ora 17.00, la sala Teatrului Municipal Carei, a avut loc finala concursului Star Select 2023. Puțini inscriși fața de edițiile precedente dar concursul merge inainte. Au concurat pentru vocea anului 2023 urmatorii soliști vocali: Clasele V-VIII: Bocrici Alessio Mattia,…