- Ziarul Unirea Mircea Hava: „La Alba Iulia a demarat procedura pentru punerea in funcțiune a unui nou aparat de plasmafereza, utilizat in lupta contra Covid-19” Intr-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, europarlamentarul Mircea Hava anunța demararea procedurilor pentru punerea in funcțiune…

- In jurul datei de 1 mai, și la Buzau, la Direcția de Sanatate Publica, va exista in stare de funcțiune un aparat Real Time PCR pentru Covid-19. Ministerul Sanatații a trimis la Buzau mai multe componente ale acestui aparat, in valoare de 300.000 de lei, și a fost identificat spațiul in care va fi amplasat.…

- La Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare au fost internați 53 de pacienți cu coronavirus, iar 39 dintre aceștia au reușit sa scape teferi de pe urma luptei cu virusul.Viorica Chereches, specialist in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, a declarat miercuri, pentru…

- Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) Baia Mare va asigura, incepand de miercuri, testarea cu un aparat Real Time PCR a pacientilor suspecti de infectie cu noul coronavirus, a precizat marti, pe pagina de Facebook, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea."Ieri…

- Episcopia Caransebesului vine in ajutorul celor afectati de epidemia cu noul coronavirus Covid-19 printr-o serie de proiecte adoptate la nivel eparhial si parohial, potrivit Basilica.ro.Prin Sectorul Social-filantropic inca de acum doua saptamani a fost initiat un serviciu de asistența la…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a renunțat la costumele elegante și a imbracat unul de protecție, in timpul unei vizite la un spital in care sunt tratați pacienți infectați cu noul coronavirus.

- Consiliul Județean Cluj preia Spitalul Polaris și finanțeaza operațiunile necesare tratarii pacienților infectați cu COVID-19. La acest spital vor putea fi primiți 180 de pacienți care vor beneficia de condiții optime pentru tratarea COVID-19.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia:…

- Sunt cozi pentru teste si tratament pentru Covid-19, la Marsilia, unde un medic francez a decis sa trateze toti bolnavii de Covid-19 cu hidroxiclorochina si azitromicina. Pacientii infectati cu noul coronavirus spun ca se simt bine la cateva zile dupa inceperea tratamentului.Fiecare veste…