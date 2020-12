Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, la Suceava, ca saptamana viitoare vor fi disponibilizate alte paturi ATI pentru pacienții cu Covid la patru spitale din capitala, dintre care unul este privat,...

- „Inseamna ca reteaua de transport principal a agentului termic este de 3 ori mai proasta decat acum 3 ani, indicatorul fiind cantitatea de apa care se pierde. Am spus ca vom avea o iarna grea, pentru ca reteaua de transport va fi mai proasta decat acum 3 ani. Asa cum am spus si in campanie si am confirmat…

- Un numar de 12.113 de persoane cu COVID-19 sunt internate in prezent in unitatile sanitare de profil, a comunicat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). La ATI sunt internati 1.048 pacienti, in crestere fata de ziua precedenta cand s-au inregistrat 1.001 pacienti.

- Potrivit datelor de la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Timis, 87 de elevi infectati cu COVID-19 sunt internati in spitale, dupa ce au dezvoltat simptome. De asemenea, 54 de cadre didactice, 10 persoane care fac parte din cadrul personalului didactic auxiliar si 8 din randul personalului nedidactic…

- In municipiul Chișinau se menține gradul de alerta Cod Roșu privind situația epidemiologica. Ieri, numarul pacienților internați in spitalele din Capitala era 743, dintre care 230 de persoane sunt in satre grava, iar șase sunt intubate.

- Carmen Tanase a reacționat, dupa ce in Capitala au fost inchise din nou teatrele, cinematografele și restaurantele și s-a impus obligativitatea maștii de protecție pe strada."Opriti-va, psihopatilor, cu panica asta aiurea!", a scris Carmen Tanase, pe Facebook. Opriti-va,psihopatilor,cu…

- Un copil de doar 3 ani, din București, are nevoie de cel mai scump medicament din lume, pentru a putea sa duca o viața normala. Micuțul sufera de o boala genetica rara, pentru care exista un singur tratament, care costa peste 2 milioane de dolari. Disperați, parinții au recurs la ajutorul oamenilor,…

- Politistii din Capitala au deschis o ancheta pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa aparitia unor imagini in care o fetita este batuta de mama ei. In acest caz a fost sesizata si Protectia Copilului.Intr-un video postat initial pe Facebook – imagini care s-au viralizat pe data de 13 septembrie…