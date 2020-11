Stiri pe aceeasi tema

- Franța „planifica pentru urmatoarele zile” evacuarea pacienților cu Covid-19 din regiunea Hauts-de-France, din nord, in Germania, precum și in alte regiuni franceze: acest lucru a fost anunțat de președintele Federației franceze a spitalelor, Frederic Valletoux . In timpul primului val, au existat numeroase…

- Izbucnirea celui de-al doilea val de COVID-19 in Belgia a obligat autoritatile acestei tari sa-i transfere pe unii dintre pacientii grav bolnavi, dintre care multi conectati la aparate de ventilatie, in zonele invecinate ale Germaniei, iar elicoptere-ambulanta au inceput sa-i transporte marti pe…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca la Spitalul “Dimitrie Gerota”, care se afla in subordinea MAI, va fi inființat un centru de donare și transfuzii pentru plasma autoimuna ce va deservi pacienții grav bolnavi de COVID-19.

- Paisprezece fotbalisti si trei membri ai staff-ului tehnic al nationalei Under-17 a Belgiei au fost infectati cu Covid-19, informeaza Agerpres . Cele doua meciuri pe care aceasta reprezentativa ar fi trebuit sa le dispute sambata (45 de minute fiecare) impotriva reprezentativei similare a Germaniei…

- O infirmiera de la secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Arad a donat de patru ori plasma pentru tratarea pacienților cu COVID-19, iar saptamana viitoare este programata la Centrul de Transfuzie Sanguina pentru a cincea recoltare. Acesta nu este singurul caz in care pacienții recuperați…