Pacienți tratați medical la geam. Oamenii stau la rând, în frig și întind mâna pentru rețetă - VIDEO Este situația prin care trec zilnic zeci de pacienți care vin la medicul lor de familie. Oameni de toate varstele vin la geamul cabinetului și vorbesc deschis, de fața cu toți ceilalți, problemele care ii supara.Medic: Aveți normale scaunele? Balonat?Pacient: Da, Da.Medic: Constipat sau diaree aveți?Pacient: Nu, nu.Medic: Crampe?Pacient: Nu.Stanjenit de situație, barbatul venit la consult in frig, raspunde cat mai scurt ca sa iși termine repede consultația, dupa care asistenta ii elibereaza și o trimitere.Pentru presa locala, doctorul cabinetului a confirmat situația absurda și spune ca așa decurge… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

