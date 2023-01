Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi au anuntat ca trateaza de mai bine de o luna de zile pacienti care au atat gripa, cat si COVID-19, in literatura de specialitate fiind folosit termenul „flurona". De altfel, la Iasi a fost inregistrat si unul dintre primele decese…

- Echipa din Compartimentul de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași a devenit de doua zile familie pentru un bebeluș prematur. Sugarul de numai 2 luni a fost transferat de la Spitalul Municipal din Pașcani cu modificari importante ale funcției hepatice și suspiciune…

- Din Ajun si pana in a treia zi de Craciun au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi 65 de persoane care au fost diagnosticate cu afectiuni respiratorii sau tulburari digestive, 14 dintre acestia fiind copii. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost al unui bebelus de numai…

- Dupa o lunga perioada in care paturile ATI destinate pacientilor cu forme severe ale infectiei cu SARS-CoV-2 au fost ocupate in mod constant, de cateva zile nu este internat la Iasi niciun pacient in stare grava. Conform ultimelor raportari ale Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi in ultimele doua…

- Hepatita E este una dintre tipurile de hepatita rar intalnita. Sursa de transmitere o reprezinta apa sau alimentele contaminate. Pacientul de la Iași are 65 de ani. Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi anunta ca trateaza un pacient diagnosticat cu hepatita E, care…

- Un bebeluș de numai șapte luni, diagnosticat cu meningita, a fost salvat de o echipa multidisciplinara de medici de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași. Meningita meningococica este o boala de cel mai inalt nivel de urgenta, pentru ca evoluția poate fi fulminanta și decesul…

- De la inceputul lunii noiembrie, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi au ajuns 34 de persoane care au fost muscate de animale. Intr-o singura zi au fost evaluati si tratati 19 pacienti, cei mai multi fiind muscati de caini si pisici. Fie a fost vorba despre animale pe care…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" au fost tratati de la inceputul lunii octombrie si pana acum 112 pacienti diagnosticati cu diferite tipuri de pneumonii. Numarul pacientilor diagnosticati cu viroze respiratorii este la jumatate fata de cel al pacientilor cu pneumonie, medicii concluzionand…