- Un barbat in varsta de 58 de ani, din Sibiu, de profesie inginer, a povestit pentru site-ul local Turnul Sfatului calvarul prin care a trecut dupa ce a fost confirmat cu coronavirus. Omul, asimptomatic, susține ca, pentru a fi consultat a așteptat 10 ore in frig la Spitalului Clinic Județean Sibiu,…

Anunț de ultima ora pentru romani. „Oamenii vor muri acasa" Toata lumea trebuie sa afle Medicul Virgil Musta vine cu o declarație alarmanta despre viitorul Romaniei in contextul pandemiei de Coronavirus.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns sambata la 60.623 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.350 de noi imbolnaviri. 43 decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, iar 448 de pacienti sunt internati la ATI.

- In spitalele din Romania, situația incepe sa semene cu cea din Italia, din urma cu cateva luni. Din Spitalul Județean din Ploiești au venit imagini cu pacienți care nu mai au loc in saloane. Oamenii așteapta pe holuri, pe scaune, sa fie consultați de un personal medical epuizat.

- Ziarul Unirea 45 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Romania, in ultimele 24 de ore. RECORD de pacienți la ATI Pana joi, 6 august 2020, 2.566 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Un numar RECORD de pacienți se afla internați la ATI. In intervalul 05.08.2020 (10:00) – 06.08.2020…

- Cazurile de coronavirus din Romania au explodat in ultimele saptamani, insa prof.dr. Bubenek, președinte al Societații Romane de Anestezie Terapie Intensiva susține ca medicii s-au descurcat de minune de la inceputul pandemiei.

- Dambovița e tot mai aproape sa devina o zona roșie in Romania, dupa ce numarul de cazuri COVID din județ s-a dublat in ultimele doua saptamani și a ajuns la peste 1.000.Spitalul Județean din Targoviște, unde sunt tratați pacienții COVID, e aproape plin. Din cauza exploziei de cazuri, autoritațile au…