- Suntem in ziua 384 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat luni seara, in discursul adresat natiunii, ca oficialitatile ucrainene vor face „tot posibilul si imposibilul” pentru a oferi sprijin soldaților care se afla pe linia frontului, in timp ce…

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Zaluzhnyi a declarat ca Rusia efectueaza zilnic aproximativ 50 de atacuri in Donețk. "Lupte violente continua in zona Vuhledar și Maryinka", a declarat Zaluzhnyi intr-un mesaj pe Telegram dupa o convorbire cu generalul american Mark Milley, citat de Reuters, anunța Mediafax. "Ne menținem apararea. In…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat intr-un interviu acordat jurnalului francez Le Figaro ca, daca rusii cuceresc Bahmut, un oras din est, scena de peste sase luni a unor lupte sangeroase, ar avea un „avantaj” si ar dori sa „mearga mai departe”.„Din punct de vedere strategic, Bahmut…

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- ''Ii incolteau pe cei care nu voiau sa lupte si ii impuscau in fata celor abia sositi'', sustine acest fost militar in varsta de 26 de ani. ''Au adus doi detinuti care au refuzat sa mearga sa lupte si i-au impuscat in fata tuturor si i-au ingropat chiar in transeele pe care le sapasera recrutii'', a…

- Lupte aprige au izbucnit in Soledar, estul Ucrainei, unde Rusia incearca cu disperare sa schimbe cursul razboiului, inlocuind inca o data liderii militari, in timp ce Kievul pare mai aproape de asigurarea armelor grele occidentale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…