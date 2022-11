Păcatul analfabetului, taxat și de bănci: nu știi să citești, nu primești cardul cu ajutorul social de la guvern Avem un paradox al cititului in țara asta. Aia care știu sa citeasca nu prea ințeleg ce citesc. Aia care nu știu deloc sa citeasca sunt pedepsiți ca nu știu s-o faca. Aia care știu sa citeasca și sa ințeleaga nu prea citesc contractele. Unul dintre cele mai tragicomice argumente venite dinspre banci inspre consumatori, in ultimele doua decenii, este ca „nu suntem educați financiar”. Adica nu știm sa citim contractele, comisioanele și celelalte chestii cu care bancile ne pacalesc in serie. N-am niciun stres sa scriu „ne pacalesc”. Prea multe procese caștigate ne arata ca a fost festival de comisioane… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

