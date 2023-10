Un nou proiect de lege a fost deja adoptat de Senat și se refera la faptul ca salile de jocuri de noroc ar putea fi mutate in viitor in afara localitaților. Cum Viorel Lis, in varsta de 79 de ani, a fost tot timpul un impatimit al acestor jocuri și chiar și acum se mai joaca din cand in cand, noi am stat de vorba cu Oana, soția lui, care ne-a spus cum a reacționat la aflarea acestei vești.