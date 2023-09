Păcănelele din Negrești și Murgeni vor fi scoase în afara orașelor LOVITURA… Pacanelele și jocurile de noroc vor fi scoase in afara localitaților. Este vorba despre orașele și comunele mai mici de 20 de mii de locuitori, cum ar fi Negrești, Murgeni sau Zorleni. In cazul municipiilor Vaslui, Barlad și HușI, va exista cate un punct de lucru la cel mult 20.000 de locuitori. Aparatele vor […] Articolul Pacanelele din Negrești și Murgeni vor fi scoase in afara orașelor apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

