- Universitatea Craiova este de neoprit in Liga 1. Alb-albastrii au invins-o, duminica seara, si pe Dinamo, cu scorul de 1-0, si are in acest moment 7 victorii in primele 7 etape. Unicul gol al partidei a fost inscris de Alexandru Cicaldau, din penalty, dupa o faza controversata. Horatiu Fesnic a acordat…

- Universitatea Craiova s-a impus in Capitala, cu 1-0, in fața lui Dinamo și iși continua parcursul perfect. La finalul intalnirii, tehnicianul Științei, Cristiano Bergodi, și-a spus concluziile vizavi de joc și a analizat anumite aspecte ale echipei sale. „Se poate spune ca a fost o victorie italieneasca,…

- Spaniolii reprezentanți de Pablo Cortacero au platit ieri ultimul salariu restant pentru jucatorii lui Dinamo. Lucrurile se mișca la Dinamo. Cosmin Contra a inceput sa primeasca transferurile cerute, iar jucatorii sa iși primeasca restanțele salariale. Conform surselor GSP, Cortacero a platit drepturile…

- Dinamo l-a adus antrenor pe Cosmin Contra și recruteaza fotbaliști noi, dar echipa actuala n-a mai fost platita de doua luni și jumatate. Jucatorilor le-au fost repetate promisiuni ca vor incasa salariile, doar ca pana aseara nu primisera niciun leu! Ce fel de afacere este noul Dinamo, in care conlucreaza…

- CS Universitatea Craiova continua campania de achiziții și ar fi pus ochii pe doi jucatori de la Astra: portarul David Lazar (29 de ani) și mijlicașul Mihai Raduț (30 de ani). Dupa ce s-a ințeles cu Paul Papp, Marius Constantin, Vladimir Screciu și Alex Tudorie, oltenii vor acum sa mai aduca doi jucatori…

- Miercuri a avut loc ultima etapa din play-out-ul Ligii 1 la fotbal, runda cu numarul XIV. Aflata în mare suferința, Dinamo a bifat doar o remiza, acasa, cu Viitorul, scor 1-1. S-au disputat miercuri:Chindia Târgoviște - FC Voluntari 2-0Dinamo București - Viitorul Constanța…

- FCSB a invins-o pe Sepsi Sf. Gheorghe in finala Cupei Romaniei, scor 1-0, și s-a calificat in ediția urmatoare de Europa League, scrie GSP.ro FCSB a caștigat primul trofeu din anul 2016 și a sarbatorit frenetic. Jucatorii au primit medaliile de campioni de la Catalin Fainiși, ofițerul de presa al echipei,…