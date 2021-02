Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a estimat miercuri ca o dezbatere publica privind oportunitatea introducerii unei taxe de poluare ar putea sa înceapa în luna aprilie, dupa aprobarea bugetului si dupa finalizarea discutiilor privind Programul National de Relansare…

- Inca trei noi cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus au fost confirmate, marți, la pacienti din Bucuresti, Cluj si Covasna, anunța Ministerul Sanatații. ”Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) – Centrul National de Supraveghere…

- Știți cum ne plangem noi ca prețul apartamentelor e ridicat in București, și in Cluj e și mai și? Da, poate ca prețurile sunt mari comparativ cu veniturile, dar stam chiar bine, comparativ cu alte orașe din Europa. Potrivit Statista.com , Romania se...

- Prefectul de Cluj, Mircea Abrudan, a anunțat, sambata, ca niciuna dintre cele doua persoane depistate in Cluj cu tulpina britanica de coronavirus nu a calatorit in Marea Britanie și nici nu a intrat in contact cu cineva care a venit de acolo, informeaza Mediafax . Confirmate pozitiv cu COVID-19, cele…

- In ziua de 8 ianuarie, mai multe județe din Ardeal și din nord-vestul țarii, precum Sibiu, Cluj, Bistriția Nasaud, Muramureș, Satu Mare, au ramas fara curent. Inițial s-a crezut ca este vorba de o defecțiune uriașa in rețeaua de inalta tensiune a Transelectrica. Insa, dupa ce defecțiunea s-a remediat…

- Romania va fi lovita de vortexul polar. Cat de mult scad temperaturile. Vortexul polar care a adus deja temperaturi extrem de scazute in Europa, ajunge in weekend și in țara noastra. Directorul ANM, Elena Mateescu a explicat, joi, la Antena 3, la ce sa ne așteptam din punct de vedere al temperaturilor.…

- ”Anul 2020 a fost un an atipic, dificil si neobisnuit, el a schimbat modul in care traim, muncim precum si multe din valorile pe care le credeam importante. Atat sanatatea oamenilor cat si activitatea din toate industriile au fost influentate in principal in mod negativ de pandemia coronavirus. Industria…

- Morphy Richards, brandul international de electrocasnice pentru casa si bucatarie din Marea Britanie, a anuntat marti extinderea in Europa de Est printr-o sucursala dedicata in Romania, la Bucuresti, conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES. Citește și: S-A AFLAT: CINE e barbatul…