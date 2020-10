Vitamina D este singura vitamina pe care corpul nostru o poate produce, formandu-se in piele, la interacțiunea directa cu lumina soarelui. Aceasta vitamina acționeaza ca un hormon pentru organism și influențeaza multe funcții vitale – regleaza metabolismul, ajuta la mineralizarea oaselor și susține echilibrul și sanatatea sistemului imunitar. Pentru o doza optima de vitamina D, ideal ar fi sa ne expunem pielea la soare, in prima parte a zilei, timp de 15 minute. Daca vara ne este ușor sa facem asta, in anotimpul rece, mai ales in aceasta perioada in care din ce in ce mai mulți dintre noi lucram…