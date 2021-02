Dupa un 2020 pe care l-am petrecut preponderent in casa, se simte nevoia de improspatare a decorului in fiecare locuința. Nu ne referim la schimbari majore și costisitoare, ci la o adaptare la tendințele anului 2021 de design interior. Iar cum vedeta fiecarei locuințe este zona de living, vom prezenta cateva idei in trend pentru amenajarea acestuia. Designerii opteaza pentru palete cromatice naturale, spații confortabile și mici detalii artistice. Iata, așadar, care sunt cele 6 tendințe de reamenajare pe care nu vrei sa le ratezi, daca ai de gand sa schimbi puțin atmosfera in spațiul de socializare…