- Deputata PSD Olguta Vasilescu indeamna guvernul liberal sa gaseasca solutii, dupa abrogarea recursului compensatoriu, pentru evitarea sanctiunilor CEDO. "Cand s-a dat acest recurs compensatoriu, scris de...

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii sunt deschisi la propuneri si solutii pentru imbunatatirea proiectului bugetului de stat. "In mod evident, suntem deschisi la...

- Consiliul Național PLUS a decis, duminica, sa adreseze o scrisoare deschisa membrilor USR in care transmite ca vrea continuarea Alianței pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor, precum și transformarea acesteia, la un moment dat, intr-o fuziune a celor doua partide.PLUS mai…

- Cererea de sisteme de ventilație a luat amploare in Romania, evoluția fiind stras legata de cea a pieței construcțiilor și a normelor europene impuse in acest domeniu. Legislația naționala prevede inca din 2011 obligativitatea includerii unei soluții de ventilație sau climatizare in cladirile nou construite…

- Senzatia de spatiozitate din interiorul locuintei aduce cu sine un grad crescut de confort si un aer elegant, mai ales pentru cei care locuiesc la bloc, unde cantitatea de lumina care patrunde in interior este infirma uneori, iar posibilitatile de amenajare a spatiului dupa bunul plac sunt foarte limitate.…

- Doi barbați au fost reținuți de polițiștii din Alba, fiind acuzați ca furau din mașini, dupa ce bruiau sistemele centralizate de inchidere. Prejudiciul produs de aceștia in ultimele patru luni ajunge la 60.000 de euro. Au mai fost reținute in acest caz și doua femei, acuzate de tainuire. Potrivit unui…

- Europa ar putea alimenta cu energie eoliana intreaga planeta, pana in 2050. Aproape jumatate din suprafața continentului poate gazdui ferme de vant Un studiu recent arata potentialul enorm al fermelor de energie eoliana din Europa, ferme care ar putea intr-o buna zi sa atinga necesarul energetic pentru…