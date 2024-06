Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) a obținut 36.18% dintre mandatele de președinți de consilii județene, consolidandu-și astfel poziția dominanta in teritoriu.Partidul Național Liberal (PNL) a urmat indeaproape, cu 30.34% dintre mandate, reflectand un sprijin semnificativ la nivel național.Alianța pentru…

- Primarul de Adancata, Viorel Cucu, a acuzat Biserica de implicare in alegerile locale din comuna aratandu-se dezamagit ca din aceasta cauza PNL a pierdut doi consilieri locali. Viorel Cucu a explicat ca in timpul campaniei electorale Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a schimbat un preot cu 33 de ani…

- Social-democrații au caștigat detașat alegerile in județul Suceava, adjudecandu-și cel mai mare numar de primari, inclusiv in municipiul Suceava, pe care l-au recaștigat, dupa 20 de ani de administrație liberala. Dintre cele 114 localitați, PSD are primari in 61, din care doua municipii mari ...

- In ce priveste rezultatele partiale ale alegerilor din 9 iunie 2024 referitor la componenta Consiliului Local Constanta, Partidul Social Democrat PSD se afla in topul listei, cu un procentaj obtinut de 23,39 , urmat la mica distanta de Partidul National Liberal PNL , cu 22,41 , iar pe locul trei se…

- Iata rezultatele partiale in urma alegerilor din data de 9 iunie 2024. Lista voturilor in ce priveste rezultatele partiale ale voturilor pentru Consiliul Judetean Constanta arata ca Partidul National Liberal se situeaza pentru moment pe primul loc ca si procentaj obtinut, cu 36,49 , cu numar de votanti…

- Președintele PSD, Marcel CIolacu, a declarat duminica seara, la sediul central al partidului, dupa inchiderea urnelor la alegerile locale și apariția primului EXIT-POLL, ca social-democrații au caștigat alegerile locale și ca au obținut rezultate mai bune decat la scrutinul din 2020.

- Lista candidatilor la primaria localitatii Stejaru, judetul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este urmatoarea: STEJARU 1 DUMITRU ENACHE PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Aceasta este lista candidatilor pentru Consiliul local Stejaru, judetul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024: PARTIDUL…

- PSD Iasi anunta joi ca inca un primar PNL va candida pe listele PSD la alegerile locale, precizand ca pana acum șase primari si un viceprimar PNL, un primar USR, un primar PMP si peste 50 de consilieri locali s-au alaturat social-democratilor la Iasi.