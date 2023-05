Stiri pe aceeasi tema

- Obiectul viitorului acord cadru il constituie servicii de mentenanta si suport tehnic pentru Sistemul Informatic Integrat H3 Concept Firma castigatoare este Genius IT Solutions Acordul cadru a fost semnat la data de 3 mai. Data publicarii anuntului in SEAP a fost 5 mai Spitalul Municipal Medgidia, in…

- Polaris M Holding a , , , .Echipa de profesionisti a Polaris M Holding detine experienta si echipamentul necesar pentru a va oferi servicii de calitate la preturi mici: vidanjare TVA vidanjari TVA, pentru fiecare vidanjare. : Bd. Aurel Vlaicu, nr. 290Areciclare polaris.ro ...

- Moartea este un aspect inevitabil al existentei umane, iar fiecare dintre noi se va confrunta, la un moment dat, cu pierderea unei persoane dragi. Cu toate acestea, acceptarea si intelegerea acestei finalitati este adesea dificila, mai ales in astfel de m

- In urma primirii unei sesizari de la un consumator, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Municipiul Bucuresti CPCMB a desfasurat o actiune de control la operatorul economic Stancu Flavius Cristian Intreprindere Individuala, cu sediul in sectorul 1 al Capitalei, care realizeaza servicii de catering…

- 2.500 de bolnavi de cancer vor putea beneficia de un pachet de servicii medicale finanțat cu bani din bugetul Primariei Capitalei. In pachet sunt incluse ședințe de kinoterapie, drenaj limfatic și consiliere psihologica.

- Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilitaților fiscale și vamale la importul și livrarile de marfuri sau servicii destinate implementarii proiectului „Securitatea aprovizionarii cu apa și sanitație…

- Incepand cu data de 1 martie 2023, la parterul cladirii Moldova Center, isi incheie activitatea supermaketul actual, care a raspuns timp de 10 ani solicitarilor clientilor din centrul orasului. In locul acestuia, vor incepe lucrarile de amenajare pentru deschiderea unui market Mega Image, care va oferi…

- Sixense Romania, companie specializata in soluții de monitorizare a comportarii construcțiilor in timp, cu sediul in București, și-a extins activitatea comerciala, deservind și regiunea de vest a țarii, cu ajutorul unor specialiști și reprezentanți locali.