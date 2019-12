(P) Retrăiește căldura din vacanțele de iarnă petrecute la bunici, la gura unei sobe căptușite cu teracotă! (P) Retraiește caldura din vacanțele de iarna petrecute la bunici, la gura unei sobe captușite cu teracota! Ușor de recunoscut din copilaria fiecaruia dintre noi, petrecuta in vacanțele de iarna la bunici, soba a ramas și in prezent una dintre cele mai utilizate și eficiente soluții de incalzire in preferințele romanilor, datorita raportului extrem de eficient caldura / cost. Noile modele soba teracota au evoluat în pas cu tendințele și nevoile noastre, devenind nu doar o sursă importantă de căldură, dar și obiecte de decor inedite, ce se pot integra în… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

