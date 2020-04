Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu, 31 de ani, considerata cea mai buna handbalista din lume, a anuntat, joi, ca va dona Crucii Roșii Romane toți banii obținuți din vanzarea tricourilor galbene din colectia personala CN8. Lidera primei reprezentative a Romaniei și a formației CSM București a strans in total suma de 7.350…

- Iuliana Tudor a anunțat astazi (n.r. 24 martie) demararea unei campanii naționale de strangere de fonduri impreuna cu Crucea Roșie Romana – „Romania salveaza Romania”. Cei care vor sa suțina cauza sunt invitați sa doneze 2 euro prin SMS la 8827 sau direct in contul cauzei. Mai jos aveți integral comunicat…

- Crucea Roșie Romana lanseaza campania naționala de strangere de fonduri “Romania salveaza Romania” in cadrul careia se pot dona 2 euro prin numarul special de SMS 8827, valabil in toate rețelele de telefonie mobila din țara, fara costuri suplimentare. Donații pot fi facute și prin intermediul site-ului…

- Domestos a raspuns apelului Crucii Rosii Romane, organizatie umanitara cu expertiza in prevenirea si combaterea imbolnavirilor, cu o donatie de produse de dezinfectie, igiena si igienizare, in valoare de peste 70,000 euro. Donatia vine in sustinerea campaniei nationale de informare si constientizare…

- Compania OMV Petrom a anuntat o donatie de un milion de euro pentru a susține intervenția Crucii Roșii Romane in lupta cu pandemia COVID-19. Fondurile vor fi folosite pentru achiziția de echipamente de testare pentru diagnosticare rapida a noului coronavirus.Cel mai recent bilant al pandemiei de coronavirus…

- Nicusor Dan a oferit prima reacție dupa anunțul PNL potrivit caruia il va susține in cursa pentru Primaria Capitalei. Intr-o postare pe Facebook, acesta i-a mulțumit lui Ludovic Orban pentru sustinerea candidaturii sale la Primaria Capitalei. Nicusor Dan afirma ca este un gest de mare responsabilitate…