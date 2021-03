Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul Campaniei de Vaccinare in Romania, a anuntat ca luni ar putea fi eliminata limita de varsta pentru vaccinul AstraZeneca. Astfel, si cei care au peste 55 de ani s-ar putea vaccina cu serul produs de AstraZeneca. „Chiar de maine (luni nr.red.) s-ar putea ridica aceasta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a discutat cu ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble. Discuțiile bilaterale au abordat teme precum drepturile muncitorilor romani in regat, comunitate care masoara dupa ultimele estimari aproximativ 400.000 de persoane. Citește și: VIDEO - Simona Halep…

- De luni, 15 februarie 2021, testul PCR negativ este obligatoriu de prezentat la imbarcarea in avion sau autocar, pentru cei care vin din statele incluse pe lista galbena, iar carantina se reduce la 10 zile. Exceptie face Marea Britanie.Conform CNSU, la intrarea in Romania, persoanele care sosesc din…

- Ministerul Sanatații anunța ca in Romania au fost analizate pana in prezent 76 de probe pentru identificarea noii tulpini de coronavirus provenita din Marea Britanie, care ar fi mult mai contagioasa. In țara noastra a fost depistat doar un caz cu varianta din UK, au precizat reprezentanții Centrului…

- Valul trei al pandemiei va veni și peste noi in perioada februarie-martie este avertismentul transmis intr-o intervenție pentru B1 TV de catre doctorul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acest al treilea val ar urma sa vina in contextul…

- Alte 990 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Dintre acestea 16 cazuri sunt de import (Italia-5, Marea Britanie-4, Germania-3, Romania-2, Turcia-1, Irlanda-1).

- Radu Voina, antrenorul care a adus singura medalie la un Campionat European cu Romania, pune tunurile pe conducerea FRH: ”Dedu nu e acolo ca sa ia doar banii din transferuri. Trebuie sa aiba grija de echipele naționale și asta nu se vede!” Radu Voina este campion mondial și triplu medaliat olimpic ca…

- ”Sarbatorile de iarna au fost intotdeauna o ocazie asteptata de romanii care studiaza sau muncesc in afara tarii sa vina acasa, insa anul acesta zborurile catre Romania au scazut dramatic. Conform ultimelor date inregistrate de Vola.ro, in luna decembrie a acestui an numarul zborurilor din statele europene…