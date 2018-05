(P) Mitsubishi Electric Europe deschide prima sucursala in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- LC Waikiki, unul dintre cei mai mari retaileri la nivel mondial, va deschide cel de-al 30-lea magazin din Romania, in mall-ul Iulius Mall Suceava. Magazinul va fi deschis duminica, pe 29 aprilie 2018, fiind cel de-al treilea magazin inaugurat in acest an, dupa cele din Bistrița și Ramnicu Valcea. Lansarea…

- Mitsubishi Electric Europe, prin diviza Mitsubishi Electric Living Environmental Systems, a inaugurat prima sucursala a companiei din Romania, la București, intarind astfel prezența brandului pe piața din Romania.

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 330 de ani de la tiparirea Bibliei de la Bucuresti, informeaza banca, printr-un comunicat. Moneda va avea o valoare nominala de 100 lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 21 milimetri si…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut joi legislativului de la Chisinau sa condamne Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, din 27 martie, a Parlamentului de la Bucuresti si sa voteze inca o data Declaratia privind inviolabilitatea principiilor…

- JYSK Romania, retailerul de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, inaugureaza cel de-al 56-lea magazin din țara in Giurgiu. Cu o suprafața totala de 1220 mp, magazinul JYSK Giurgiu va fi inaugurat joi, 29 martie, in strada București nr. 56A, Giurgiu, incepand cu ora 08.00. In ziua inaugurarii,…

- Antreprenorii in devenire sau la inceput de drum in a-si infiinta propriul business sunt invitati sa aplice la prima editie a Aspire Bootcamp, care va avea loc intre 12-15 Aprilie 2018, in Bucuresti.