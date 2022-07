A venit vara și clienții noilor abonamente „NELIMITAT” de la Telekom Mobile pot face planuri pentru a se bucura de comunicare și libertate fara limite in vacanța, fara grija roamingului cand calatoresc. Noile planuri tarifare ofera acces de la bun inceput la serviciul de roaming in Spațiul Economic European (SEE), fara a fi necesara nicio cerere sau activare speciala.