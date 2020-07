Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 iulie 2020, o echipa a Direcției de Sanatate Publica Alba s-a deplasat la Stadionul Soda, unde au prelevat probe de la toți jucatorii de fotbal și staff in vederea testarii COVID -19! ”Protocol respectat! Testul COVID-19 efectuat! Astazi, o echipa a Direcției de Sanatate Publica Alba s-a…

- Actrița columbiana Danna Garcia, in varsta de 43 de ani, testata pozitiv de trei ori la noul coronavirus, s-a vindecat de Covid-19. In trecut, actrița s-a recuperat de bolile tropicale Dengue, Zika și Chikungunya. Danna Garcia este cunoscuta pentru interpretarea rolurilor principale in telenovele din…

- O femeie in varsta de 45 de ani, din localitatea Lovrin, judetul Timis, s-a aruncat de la etajul sase al Spitalului Judetean din Timisoara, decedand. Pacienta aflase ca a fost diagnosticata cu cancer. Femeia era internata din data de 3 iunie la Spitalul Judetean Timisoara si se afla singura in salon,…

- Ambasadorul britanic, Andrew Noble, a aratat, in discursul sustinut cu ocazia aniversarii a 15 ani de activitate a Directiei Generale Anticoruptie, ca Romania este una dintre cele mai curajoase tari din estul continentului, prin crearea de institutii cu mandate clare de combatere a coruptiei la toate…

- Operatorii de transport international pot efectua curse in alte tari unde doresc sa ajunga cetateni romani, cu respectarea anumitor conditii, si am informatia ca sunt deja solicitari pentru sapte curse cu muncitori sezonieri spre Spania, Italia, Franta si Germania, a declarat, luni seara, ministrul…

- Ziarul Unirea RESTRICȚIILE din starea de alerta: FARA nunți cu 200 de persoane și termometre digitale care sa verifice temperatura, in magazine, firme și saloane Marcel Vela, Ministrul de Interne, a enumerat vineri la Digi24 o parte din masurile care vor fi luate in Starea de Alerta care incepe pe 15…

- Cercetatorii spanioli au descoperit primul caz al unei pisici infectate cu noul coronavirus in Spania, al saselea din lume, relateaza vineri agentia EFE. Centrul pentru Investigarea Sanatatii Animalelor (CReSA) si ziarul regional catalan La Vanguardia au raportat vineri ca pisica suferea si de o problema…

- UPDATE: Principalele declarații ale lui Marcel Vela : Am luat urmatoarele decizii: O veste buna pentru persoanele care au implini varsta de 65 de ani: circulația este permisa in afara gospodariei in urmatoarele situații, indiferent de intervalul orar: deplasare in interes profesional, in situația in…